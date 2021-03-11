Парламент Китая одобрил новый пятилетний план

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР) одобрил предварительный план социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы и цели до 2035 года, сообщает агентство «Синьхуа». Также парламент одобрил план развития экономики страны на 2021 года.

Рост ВВП страны в текущем году должен превысить 6%. Целевой показатель инфляции в 2021 году одобрен на уровне 3%, а показатель безработицы — на уровне 5,5%. В пятилетнем плане впервые за историю их составления не был отмечен целевой показатель роста ВВП.

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Делегаты ВСНП также одобрили резолюцию об изменении избирательного законодательства Гонконга. В рамках законодательной реформы планируется изменить численность и процедуру формирования коллегии выборщиков в Гонконге таким образом, чтобы город «управлялся патриотами». Реформа избирательной системы, наряду с принятием в 2020 году закона о национальной безопасности в Гонконге, последовала за акциями протеста сторонников оппозиции.

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