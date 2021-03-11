Здание речного вокзала в Ростове могут признать объектом культурного наследия

Комплекс речного вокзала, расположенный на ул. Береговой под названием ТРК «Тихий Дон», предложено включить в перечень объектов культурного наследия Ростовской области. Об этом сообщил доцент академии архитектуры и искусств ЮФУ Артур Токарев на своей странице в Facebook.

«Знаковый объект советского модернизма, один из визуальных символов Ростова-на-Дону, комплекс речного вокзала с гостиницей „Якорь“ архитектора Владимира Кубасова решением рабочей группы комитета по охране культурного наследия Ростовской области предложено включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Будем надеяться, что это уже почти ОКН, и он уже под охраной. Будем надеяться также, что в будущем его удастся привести к первозданному виду»,— написал господин Токарев.

Напомним, в середине января здание речного вокзала было выставлено на продажу за 670 млн руб. на сайте объявлений «Авито». Сейчас объявление удалено. До этого оно выставлялось на продажу в августе 2020 года за 800 млн руб. По данным сервиса kartoteka.ru, основным собственником здания является Михаил Ковалев, который владеет туристической компанией ОАО «Донинтурфлот».

Наталья Шинкарева