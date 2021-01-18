В Ростове здание речного вокзала вновь выставили на продажу

Здание речного вокзала, расположенное на ул. Береговой под названием ТРК «Тихий Дон» снова выставлено на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений «Авито».

Как говорится в объявлении, здание по адресу ул. Береговая, 10, трехэтажное здание имеет площадь более 8,1 тыс. кв м. В помещениях располагаются офисы, банкет-холл «Тихий Дон», а также торгово-развлекательный центр «Portland» и пивоварня. Стоимость здания составляет 670 млн руб. Как следует из объявления, здание намерен продать его собственник.

По данным сервиса kartoteka.ru, основным собственником здания является Михаил Ковалев, который владеет туристической компанией ОАО «Донинтурфлот».

В августе 2020 года здание речного вокзала уже выставлялось на продажу. Тогда его стоимость составляла 800 млн руб.

Наталья Шинкарева