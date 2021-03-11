В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве при уборке снега

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят около 40 обысков по делу о мошенничестве, которое связано с уборкой снега в городе. Ущерб оценивается в 10 млн руб., сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, в 2020 году объем работ по уборке снега завышался подрядчиками и субподрядчиками, которые заключили договоры с комитетом по благоустройству Смольного. Обыски проходят в офисах организаций и квартирах их представителей.

Это не первый случай, когда в Петербурге работа компаний по уборке снега привлекает внимание силовых структур. В марте 2019 года в комитете по благоустройству города и шести дорожных предприятиях, занимающихся уборкой снега в городе, прошли проверки петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы и экономической полиции. Организации подозревали в создании картеля и нарушении конкуренции при участии в торгах, что могло стать причиной плохой уборки снега.

Марина Царева, Санкт-Петербург