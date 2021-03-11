Новые технологии — новое качество жизни

Современные технологии способны сделать жизнь покупателей недвижимости комфортнее и безопаснее. И, что приятно, они становятся все более доступными: системы, которые еще несколько лет назад устанавливали только в жилых комплексах верхних ценовых сегментов, застройщики сегодня применяют и в комфорт-классе.

По оценкам немецкой информационно-аналитической компании Statista Research & Analysis, в России доля домохозяйств, использующих технологии «умных» домов, в 2019 году составляла около 4%, а к 2025 году достигнет 13,6%, то есть вырастет более чем в три раза. Это вполне объяснимо: расширяются технические возможности девелоперов, меняются требования покупателей, реализуются различные государственные инициативы по автоматизации систем ЖКХ и появляются пилотные проекты по созданию «умных» кварталов.

Первыми (и именно в рамках госпрограмм) тему освоили столичные девелоперы: многоэтажка с уникальной системой энергосбережения, основанной на использовании информационных технологий, появилась на юго-востоке Москвы в 2009 году. И сегодня почти половина существующих «интеллектуальных» новостроек расположена в Москве.

В Северной столице некоторые элементы «умного дома» начали внедрять несколько лет назад, например системы автоматической оптимизации потребления ресурсов. В некоторых новых домах петербургские девелоперы стали использовать управление домофоном и видеонаблюдением. Но речь шла о домах бизнес-класса и выше.

Фото: «Петербургская Недвижимость»

Новый уровень

Одним из инициаторов внедрения «умных» технологий в комфорт-классе стал холдинг Setl Group, оснастивший несколько новостроек автоматизированной системой сбора и учета показаний счетчиков. В частности, эта система устанавливается во всех жилых комплексах высокого комфорт-класса, таких как «Облака на Лесной», «Панорама парк Сосновка», «Автограф», и будет реализована в ЖК «Стрижи в Невском». Она избавляет собственников от суеты с квитанциями благодаря автоматической передаче показаний приборов учета в управляющую компанию и на смартфон владельца квартиры. Мобильное приложение позволяет оплачивать счета за услуги в несколько кликов, контролировать все расчеты и напрямую обращаться в управляющую компанию — например, подать заявку на вызов специалиста и отслеживать ее исполнение онлайн, получать новости и уведомления. Там же в приложении можно общаться с соседями в общем чате.

В феврале 2021 года компания объявила о старте продаж в ЖК «Стрижи в Невском 2», где появятся технические решения, которые раньше Setl Group использовала только в домах бизнес- и премиум-класса. Кроме уже описанных технологий, в корпусах ЖК «Стрижи 2» появится современная IP-домофония: жильцы смогут подключаться к ней с помощью своего смартфона.

Название: ЖК «Стрижи в Невском 2» Фото: «Петербургская Недвижимость»

Дом с умом

В отличие от обычного домофона, IP-домофон обеспечивает принципиально другой уровень возможностей. С его помощью можно принимать звонки в любой точке мира, где есть интернет,— например, находясь вне дома, впустить в холл гостей или курьера, чтобы они не ждали на улице. Дверь парадной жильцы смогут открывать без ключа — через смартфон, там же будет возможность создавать гостевые пропуски с ограниченным временем действия. Подключение к камерам видеонаблюдения позволит следить за прогулкой ребенка во дворе или за машиной на гостевой парковке. По сути, IP-домофон — это специализированный компьютер, имеющий выход в локальную сеть и интернет, что открывает перед его владельцами широкие возможности в плане удаленного управления. При желании к мобильному приложению можно подключать различные датчики безопасности, а также модули для управления домашней автоматикой.

Название: ЖК «Стрижи в Невском 2» Фото: «Петербургская Недвижимость»

Такой функционал будет реализован и в ЖК «Стрижи 2». Застройщиком предусмотрена возможность установить все необходимые датчики. Со смартфона можно будет управлять сигнализацией, освещением, розетками, шторами или жалюзи, кондиционером, аудио- и видеотехникой, бытовыми электроприборами. Но какие конкретно датчики установить, владельцы квартир решают самостоятельно. Настоящий «умный дом» не только обеспечивает комфорт и безопасность жильцам, но и снижает затраты на его эксплуатацию за счет грамотного управления энергоресурсами. Кроме того, система имеет широкие возможности для расширения и уже в ближайшем будущем может открыть перед пользователями новые возможности, которые сейчас сложно даже представить.

Недалекое будущее

По прогнозам аналитиков MegaResearch.ru, уже в следующем году порядка 10% всех сдаваемых в эксплуатацию новостроек будут в той или иной степени «интеллектуальны». И в перспективе объем рынка будет расти: в рамках программы «Цифровая экономика» в России внедряются единые интеллектуальные платформы управления различными сферами ЖКХ, энергетики, безопасности, промышленности и транспорта. Этого требует и рынок: покупатели ожидают от приобретаемого жилья определенный уровень комфорта и использование систем «умного дома» становится необходимым условием для обеспечения покупательского спроса. Но на сегодняшний день предложение таких проектов в масс-маркете Петербурга невелико. Или «Стрижи 2» — только первая ласточка?

Название: ЖК «Стрижи в Невском 2» Фото: «Петербургская Недвижимость»

Эксклюзивный продавец всех объектов Setl Group — компания «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском 2»: СПб, ул. Фарфоровская, кад. номер ЗУ 78:12:0007125:235. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити».

ЖК «Автограф в центре»: СПб, Лиговский проспект, дом 236, кад. номер ЗУ 78:13:0007319:2047. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл-Лиговский».

ЖК «Панорама парк Сосновка»: СПб, МО Светлановское, пр. Энгельса, уч. 4 и 5, кад. номер ЗУ 78:36:0005354:1684, 78:36:0005354:1685. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание».

Проектные декларации указанных объектов на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Фактические элементы благоустройства, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящихся жилых домов могут отличаться от указанных. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре с застройщиком. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящихся жилых домов, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке.