В Тюменской области выявили 78 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Тюменской области выявили 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 32 194 случая коронавируса. Более 30 тыс. человек выздоровели, еще 313 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 360 823 случая заражения. За весь период по России умерли 90 734 человека, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими продлен до 28 марта. К началу марта более 41 тыс. жителей региона поставили первый компонент вакцины от COVID-19, 21,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

Михаил Мананников