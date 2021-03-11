Пилотные проекты реновации в Свердловской области определят в апреле Предполагается, что первыми начнут сносить ветхие дома на Уралмаше и Вторчермете

Кварталы, с которых в Свердловской области начнется «всероссийская реновация» по новому закону о комплексном развитии территорий (КРТ), определят уже этой весной. Об этом на круглом столе заявил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

«Определение пилотных проектов будет завершено весной, может быть в апреле. Сейчас ведется работа по их очерчиванию»,— заявил он. Также он отметил, что к третьему кварталу 2021 году в регионе должны быть приняты все необходимые нормативные акты.

Участники круглого стола отметили, что в первую очередь реновация коснется Уралмаша, Эльмаша, Химмаше и Вторчермета, где много ветхого жилья и бараков.

Господин Пучков отметил, что КРТ коснется и территории в центральной части города, но отказался называть улицы.

Напомним, областной закон о КРТ заксобрание региона рассмотрит 16 марта. Согласно федеральному закону, принятому в конце прошлого года, под «всероссийскую реновацию» попадает ветхое и аварийное жилье, а также предполагается обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций.

Чего застройщики Екатеринбурга ждут от нового закона — в материале «Сносить пятиэтажки слишком дорогое удовольствие».

Мария Игнатова