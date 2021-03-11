Неисправный семафор остановил движение поездов в петербургском метро

Короткое замыкание семафора стало причиной остановки движения поездов в петербургском метро утром, 11 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник информации.

Короткое замыкание произошло в соединительной муфте семафора в районе станции «Маяковская». Возгорания не было.

Напомним, что около 9 часов утра из-за задымления было прекращено движение поездов на участке от ст. «Василеостровская» до ст. «Площадь Александра Невского 1». Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» закрывали на вход.