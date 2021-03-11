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Движение поездов по «зеленой» линии петербургского метро восстановлено

С 09:21 по 09:34 движение поездов по «зеленой» линии петербургского метрополитена не осуществлялось, станции были закрыты для входа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метро. В настоящее время они открыты и работают в обычном режиме.

Напомним, что утром в тоннеле на перегоне в районе «Маяковской» произошло задымление. С 08:59 было прекращено движение поездов на участке от ст. «Василеостровская» до ст. «Площадь Александра Невского 1». Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» закрывали на вход.

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