ГК «Ютон» взыскал свыше 19 млн рублей за дом на улице Радио

ООО Группа компаний «Ютон», в феврале прошлого года построившая многоквартирный дом на ул. Радио в Ленинском районе, взыскала долг с региональной «Дирекции по строительству» (госзаказчик проекта). Арбитражный суд присудил выплатить генподрядчику 18,8 млн руб. долга и 641 тыс. процентов за пользование чужими средствами.

Из материалов дела следует, что «Дирекция по строительству» после сдачи дома удерживала 5% от его стоимости, ссылаясь на недостатки новостройки: запах аммиака и укладку более дешевого линолеума вместо линолеума на теплозвукоизоляционной основе. Однако встречный иск заказчика об обязании ГК «Ютон» перестелить линолеум по проекту суд отклонил как не относящийся к делу, взыскав с дирекции остаток платежа по контракту. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее подрядчик также взыскивал с госзаказчика долги за строительство инфекционного корпуса к больнице №23.

Отметим, что по заявлению руководства ГК «Ютон» недавно был задержан и арестован гендиректор «Дирекции по строительству» Андрей Нечаев, которого обвинили в получении взятки: якобы в 2019 году подрядчик передал на строительство его личного коттеджа стройматериалов на сумму свыше миллиона рублей. Участники рынка называют ООО ГК «Ютон» компанией, близкой к бывшему министру строительства Нижегородской области Алексею Сырову.

Иван Сергеев