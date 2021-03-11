Еще 159 свердловчан заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области диагноз COVID-19 подтвердился у 159 человек, еще десять пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 11 марта, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 79 506 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 72 тыс. пациентов выздоровели, 2 497 больных скончались.

В Свердловской области режим обязательной самоизоляции для пожилых людей продлен до 15 марта. В то же время в регионе идет массовая вакцинация от COVID-19. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 162,4 тыс. человек, завершили вакцинацию — 82,9 тыс. человек. Ранее свердловские власти сообщали о том, что с момента пиковой заболеваемости количество коек для инфицированных уменьшилось на 68%.