В Свердловской области на 68% сократили количество коек для больных COVID-19

Количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области сократили до 3,3 тыс., сообщил департамент информационной политики региона. Это на 68% меньше больничных мест, чем было на пике заболеваемости.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе постепенно улучшается. Тем не менее, расслабляться ни в коем случае нельзя. Масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение санитарно-гигиенических требований во всех общественных местах и помещениях обязательны»,— сказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба.

Напомним, суточный показатель заболеваемости в Свердловской области начал снижаться во второй половине января. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 162,4 тыс. человек, завершили вакцинацию — 82,9 тыс. человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились 79 197 жителей Свердловской области. Из них более 72,1 тыс. человек вылечились, 2 475 пациентов скончались.

Михаил Мананников