TCS Group сообщила о рекордной прибыли в 2020 году

Чистая прибыль TCS Group Олега Тинькова за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности составила 44,2 млрд руб., сообщила компания (.pdf). Показатель на 22% превзошел рекордное значение 2019 года: тогда TCS Group сообщала о чистой прибыли 36,1 млрд руб. Одновременно компания объявила, что планирует приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года.

Выручка TCS Group за 2020 год составила 195,8 млрд руб., что на 21% больше показателя предшествующего года (161,9 млрд руб.) Группа отметила, что направления деятельности, не связанные с кредитованием, принесли 73 млрд руб. выручки.

«Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем»,— указано в сообщении TCS Group.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group на Мосбирже по сравнению с показателем закрытия подешевели на 1,08%, до 3714,8 руб. на 10:19. После публикации годового отчета ценные бумаги группы в моменте подешевели до 3615,8 руб.

В конце 2020 года траст семьи Олега Тинькова продал 5% депозитарных расписок TCS Group на $325 млн. Бизнесмен предполагает направить больше половины вырученных средств на борьбу с раком крови.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Олег Тиньков продал 5% TCS Group».