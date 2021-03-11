Глава Сириуса объяснил необходимость создания федеральной территории под Сочи

Появление федеральной территории Сириус в составе Краснодарского края необходимо было для создания прорывной инновационной точки роста в интересах всей страны. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Сириуса Андрей Столяров.

По его словам, модель федеральной территории (а не особой экономической зоны или инновационного центра) была выбрана, так как «нужна была новая правовая конструкция, которая позволила бы эффективно выполнить весь спектр задач».

«Экономические зоны направлены на стимулирование экономики региона. Это важная задача, но она никак не решает, например, вопросов прогрессивного образования. К тому же территория инновационного центра уже по сути является "особой" с точки зрения налоговых режимов. Только в нашем случае льготы получают компании на научно-исследовательские разработки»,- пояснил Андрей Столяров.

Он также подчеркнул, что подобная работа должна тщательно и сбалансированно администрироваться, а развитие территории — контролироваться экспертами, поэтому законом о федеральной территории установлены специальные органы управления Сириусом.

«Это в свою очередь, повлекло за собой необходимость создания нового вида публично-правового образования, получившего название федеральная территория. Представительным органом является Совет, исполнительно-распорядительным — администрация», – добавил Андрей Столяров.

Он добавил, что Совет определяет стратегию развития федеральной территории: планирование на макроуровне, определение приоритетов, разработку программы развития. Кроме того, в его компетенции будет утверждение проекта генерального планирования, проекта бюджета и всего спектра нормативно-правовых документов, которые будут регламентировать деятельность на федеральной территории.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, городской округ Сириус создан в феврале 2020 года в Имеретинской долине города Сочи на базе инфраструктуры Олимпиады-2014. Он получил статус публично-правового образования с особым устройством власти, наделенной муниципальными, федеральными и региональными полномочиями. Управлять Сириусом будут глава, совет и администрация федеральной территории.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории Сириус. Согласно документу, она будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных и местных властей. Сириус будет экономически самостоятельным образованием с собственным бюджетом, отдельным от Краснодарского края.

В январе 2021 года глава государства назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Сириус.

Алексей Белянин