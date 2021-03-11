В петербургском метро закрыли несколько станций

Утром 11 марта станцию метро «Маяковская» в Петербурге поезда проходят без остановки. В пресс-службе метрополитена сообщили, что с 08-31 по мск поезда не останавливаются на станции «по техническим причинам». «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев пишет, что на «Маяковской» задымление.

В 8.043 из-за большого пассажиропотока на вход закрыли «Василеостровскую». Закрыта и станция «Беговая».

В пресс-службе метрополитена добавили, что с 08-59 закрыто движение на участке от ст. «Василеостровская» до ст. «Площадь Александра Невского 1». Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» закрыты на вход.

Телеканал «78» со ссылкой на собственный источник сообщил, что задымление произошло на перегоне между станциями «Площадь Восстания» и «Гостиный двор».