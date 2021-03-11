Гособвинение потребовало для обвиняемых в убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО от 17 до 20 лет заключения

Представитель гособвинения попросил Верховный суд Башкирии приговорить обвиняемых в убийстве заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина к тюремному заключению на срок от 17 до 20 лет. Эрика Талипова прокурор попросил приговорить к 17 годам, Руслана Мингазова — к 18, Альмира Хасанова — к 19, а Федора Токарева и Сергея Евстафьева — к 20 годам. В эти минуты в ВС Башкирии проходят прения сторон по этому уголовному делу.

Напомним, Юрий Яшин был убит в июле 2018 года на парковке многоэтажного дома на улице Маркса, в котором проживал. Его тело со следами многочисленных травм головы нашли спустя сутки возле Сафроновского переезда недалеко от железнодорожного вокзала. По материалам дела, топ-менеджера забили подручными средствами и битой четверо наемников, которые были установлены и задержаны в ночь на 24 июля. Позже следователи установили и арестовали предполагаемого заказчика убийства — непосредственного руководителя Юрия Яшина, коммерческого директора ОДК-УМПО Сергея Евстафьева, который не признает свою вину.

Майя Иванова