ХК «Ижсталь» расторгнул контракт с главным тренером Альбертом Логиновым

Альберт Логинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ижсталь». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

«Клуб благодарит Альберта Леонидовича за работу, за ответственность, которую он не побоялся взять на себя в сложный период, и искренне желает успехов в дальнейшей карьере. Руководить тренировочным процессом команды будет старший тренер Константин Маслюков»,— говорится в сообщении.

Напомним, что господин Логинов возглавил «сталеваров» в начале декабря 2020 года после ухода Константина Полозова. Тогда «Ижсталь» занимала последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ. На этой же строчке команда завершила чемпионат.