ХК «Ижсталь» завершил сезон в ВХЛ на последнем месте

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Южный Урал» из Орска со счетом 5:3 в последнем матче сезона ВХЛ, сообщает пресс-служба команды. «Сталевары» завершили его на последнем 26 месте, набрав 26 очков после 50 игр при 10 победах.

«От этого поединка эмоции очень плохие. Хорошо, что порадовали болельщиков. Им большое спасибо за поддержку. А то как играла команда — это тема для отдельно обсуждения. Многие раскрылись не с той стороны с которой хотелось бы. Сейчас ребята отдохнут, в марте продолжим вместе тренироваться, а в апреле будут заниматься по программам индивидуальной подготовки»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.