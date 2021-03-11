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В Екатеринбурге для развития Ленинского района создана депутатская группа

В думе Екатеринбурга создали депутатскую группу «Содействие развитию Ленинского района». Согласно информации, опубликованной на сайте гордумы, председателем группы стал депутат Виталий Чачин. В состав также вошли депутаты Тимофей Жуков, Константин Киселев, Владимир Козлов и Антон Швалев.

За последнее время это уже вторая депутатская группа, созданная в гордуме. В начале недели о создании «медицинской фракции» заявил депутат Алексей Вихарев. В нее вошли депутаты Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин и Сергей Мелехин. По словам господина Вихарева, целью депутатской группы является «помощь учреждениям здравоохранения, поддержка главврачей и пациентов».

Отметим, ранее в гордуме было зарегистрировано только две депутатские группы: «Женская фракция» и «Содействие развитию восьмого района "Академический"».

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