«Локомотив-Кубань» в четвертьфинале Еврокубка встретится с казанским «УНИКСом»

Стали известны все пары, которые встретятся в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка. Какзанский УНИКС на выезде проиграл испанской «Гран Канарии» 90:96 (17:31, 23:26, 18:21, 32:18) в последнем матче топ-16, но несмотря на это, занял первое место в группе H и теперь в рамках турнира встретится с «Локомотивом-Кубань». Краснодарский клуб ранее занял вторую строчку в группе F.

Четвертьфиналы Еврокубка пройдут с 23 по 31 марта в формате серии до двух побед. Первую встречу «железнодорожники» проведут на выезде. Победитель противостояния по сумме двух матчей встретится в полуфинале с сильнейшим «Виртус» — «Ховентуд».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 9 марта БК «Локомотив-Кубань» обыграл на своей площадке итальянский «Тренто» в заключительном матче топ-16 Кубка Европы. Встреча закончилась со счетом 100:86 в пользу краснодарской команды (27:20, 27:18, 22:28, 24:20). Победа позволила команде занять второе место в своей группе и выйти в четвертьфинал Еврокубка.

Алексей Белянин