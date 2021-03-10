«Локомотив-Кубань» обыграл итальянский «Тренто» и вышел в четвертьфинал Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл на своей площадке итальянский «Тренто» в заключительном матче топ-16 Кубка Европы. Встреча закончилась со счетом 100:86 в пользу краснодарской команды (27:20, 27:18, 22:28, 24:20).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тренто» Джакори Уильямс, набравший 27 очков и сделавший 10 подборов. В составе «железнодорожников» больше всех очков набрал Миндаугас Кузминкас – 26 очков. Кроме того, Мантас Калниетис сделал дабл-дабл (21 очко и 10 результативных передач).

Всего «Локомотив-Кубань» трижды обыгрывал своих соперников в шести матчах топ-16, заняв второе место в группе. Победа над «Тренто» позволила подопечным Евгения Пашутина выйти в четвертьфинал Еврокубка.

Следующую встречу краснодарская команда проведет 13 марта: на своей площадке «железонодорожники» встретятся с «Автодором» из Саратова.

Алексей Белянин