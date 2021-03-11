«Инвестиционная экосистема. Региональный аспект»

Дата / время проведения:

24.03.2021г.

11:00-12:30 (1,5 часа).

Повестка:

Одной из приоритетных задач развития регионов России является создание особой экономической среды (экосистемы), которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики. Между тем инвестиционный климат в различных регионах России сильно варьируется, об этом можно судить из ежегодных рейтингов инвестиционной привлекательности. Универсальных решений для привлечения инвесторов не существует, у каждого региона своя специфика и свои успешные кейсы.

По оценкам экспертов, для регионов, привлекающих инвесторов, 2021 год будет сложнее, чем прошлый. Снижение бизнес-активности вызвано адаптацией к новой экономической и технологической реальности — сегодня нет полной картины рисков и возможностей для инвестиций в субъектах РФ.

В рамках online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» представители органов власти, бизнес-сообщества и институтов развития обсудят возможности и различные механизмы участия инвесторов в развитии региона, расскажут об успешных примерах локализации производств в индустриальных парках и проектах, которые реализуются бизнесом в настоящее время.

Вопросы для обсуждения:

Текущее состояние инвестиционного климата. Потенциал. Точки роста.

Ключевые факторы и инструменты формирования инвестиционной экосистемы.

Приоритетные направления. Какие сегменты и отрасли интересны инвестору сегодня?

Барьеры и риски для инвесторов и как их избежать?

Какие механизмы привлечения инвестиций наиболее эффективны?

Развитие инновационной экосистемы через создание особых экономических зон. Возможности индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров.

Формы государственной поддержки на рынке финансирования крупных инвестиционных проектов и как можно ими воспользоваться?

Роль институтов развития.

Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

Успешные практики создания условий и реализации инвестиционных проектов.

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По вопросам партнерства и участия:

Наталья Чиянова,

Director PR & Events

+7 950 645 65 87

(343) 287-37-05

events@kommersant-ural.ru

Марина Костарева,

руководитель проектов PR & Events

+7 902 445 40 44

(343) 287-37-05

m.kostareva@kommersant-ural.ru