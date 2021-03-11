«Инвестиционная экосистема. Региональный аспект»

Дата / время проведения:
24.03.2021г.
11:00-12:30 (1,5 часа).
Повестка:
Одной из приоритетных задач развития регионов России является создание особой экономической среды (экосистемы), которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики. Между тем инвестиционный климат в различных регионах России сильно варьируется, об этом можно судить из ежегодных рейтингов инвестиционной привлекательности. Универсальных решений для привлечения инвесторов не существует, у каждого региона своя специфика и свои успешные кейсы.
По оценкам экспертов, для регионов, привлекающих инвесторов, 2021 год будет сложнее, чем прошлый. Снижение бизнес-активности вызвано адаптацией к новой экономической и технологической реальности — сегодня нет полной картины рисков и возможностей для инвестиций в субъектах РФ.
В рамках online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» представители органов власти, бизнес-сообщества и институтов развития обсудят возможности и различные механизмы участия инвесторов в развитии региона, расскажут об успешных примерах локализации производств в индустриальных парках и проектах, которые реализуются бизнесом в настоящее время.
Вопросы для обсуждения:
- Текущее состояние инвестиционного климата. Потенциал. Точки роста.
- Ключевые факторы и инструменты формирования инвестиционной экосистемы.
- Приоритетные направления. Какие сегменты и отрасли интересны инвестору сегодня?
- Барьеры и риски для инвесторов и как их избежать?
- Какие механизмы привлечения инвестиций наиболее эффективны?
- Развитие инновационной экосистемы через создание особых экономических зон. Возможности индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров.
- Формы государственной поддержки на рынке финансирования крупных инвестиционных проектов и как можно ими воспользоваться?
- Роль институтов развития.
- Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
- Успешные практики создания условий и реализации инвестиционных проектов.
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По вопросам партнерства и участия:
Наталья Чиянова,
Director PR & Events
+7 950 645 65 87
(343) 287-37-05
Марина Костарева,
руководитель проектов PR & Events
+7 902 445 40 44
(343) 287-37-05