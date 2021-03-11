Программа льготной ипотеки может быть продлена в Новосибирской и Омской областях

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках может быть продлена в Новосибирской и Омской областях. Всего, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, продление такой антикризисной программы может коснуться 24 регионов.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", - сказала она в интервью газете «Известия». В тоже время госпожа Набиуллина отметила, что в целом программу нужно сворачивать с июля этого года.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на квартиры в новостройках была запущена правительством РФ весной 2020 года как мера поддержки населения и экономики в условиях пандемии. Изначально действие программы предполагалось до ноября 2020 года, позднее ее продлили до июля.

В прошлом году доля всех льготных программ в ипотечных выдачах составила 31%, сообщил «Ъ» главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова отметила, что в тоже время тем доступность жилья и ипотеки снижается на фоне роста цен на недвижимость, в то время как платежеспособный спрос был во многом удовлетворен в 2020 году.

Оксана Павлова