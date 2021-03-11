Пензенский губернатор потребовал усилить работу школьных психологов в регионе

В связи с задержанием и арестом 16-летнего школьника из села Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, предположительно, готовившего теракт в школе, губернатор региона Иван Белозерцев поручил ответственным ведомствам усилить работу школьных психологов.

Глава региона отметил, что сотрудники учебных заведений должны выявлять предпосылки к конфликтным и иным опасным ситуациям в подростковой среде, следить за эмоциональным состоянием подопечных, анализировать возможные изменения в поведении школьников.

«В современном мире любой молодой человек или девушка могут напитаться идеями и воззрениями, которые станут причиной страшной трагедии. Из любой крохотной искры может возгореться пламя: личная неприязнь между подростками, желание выделиться, особенности мировосприятия или даже просмотр роликов в социальных сетях. Поэтому сегодня так важна многоуровневая система профилактики и выявления молодых людей, легко вовлекаемых в деструктивную деятельность», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

Господин Белозерцев отметил, что часто подростки предпочитают жить активной жизнью в социальных сетях и эта часть их жизни должна быть объектом профилактики как со стороны педагогов, семьи, так и, в случае, если речь идет о возможной угрозе безопасности ребенка или многих людей, со стороны правоохранительных органов.

Подробнее в материале „Ъ-Средняя Волга“ «Подростка оставили дома».

Ъ-Средняя Волга