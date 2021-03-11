Подростка оставили дома

В Пензенской области отправлен под домашний арест 16летний ученик школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района. Подросток подозревается в подготовке тер­акта. Следствие считает, что он из-за конфликта с другими школьниками и учителями в апреле этого года планировал расстрелять из охотничьего ружья одноклассников. Школьник уже признал вину, следствие настаивало на заключении его под стражу и намерено обжаловать решение о домашнем аресте.

Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест ученика девятого класса школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, подозреваемого в подготовке теракта. Как сообщили в региональном СУ СКР, 16летний подросток, «испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам», намеревался в апреле этого года совершить террористический акт в своей школе.

Как сообщили в Следственном управлении, подросток разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. «Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий». В доме, где живет школьник и его родители, прошел обыск, изъято ружье и охотничий порох.

В ФСБ РФ уточнили, что боеприпасы в доме хранились незаконно. Также были изъяты средства связи (смартфоны. — „Ъ“), в которых содержались инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего было возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

ФСБ распространила в СМИ отрывок видеозаписи допроса школьника. На нем подросток в присутствии взрослых признает вину и говорит, что планировал совершить нападение «на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает». На видео также сняты три банки пороха «Сокол», найденного в доме молодого человека и футболка с принтом «Ненависть» (аналогичная была надета на студенте Владиславе Рослякове, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года, в результате которого погиб 21 человек, в том числе и сам Росляков).

В следственном управлении СКР отметили, что на суде по избранию меры пресечения следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, и так как суд принял решение о домашнем аресте, сейчас «принимаются меры к обжалованию данного судебного ­решения».

Источники „Ъ“ в правоохранительных органах отмечают, что 16летнего Максима вычислили, когда он написал о своих планах администратору группы «Колумбайн» в социальной сети. В «ВКонтакте» есть только одна группа с таким названием, в ней состоят 30 человек, а список администраторов и участников скрыт от других пользователей. Подросток написал в социальных сетях, что у него дома есть ружье и он планирует расстрелять из него одноклассников, которые к нему плохо относятся.

На странице школьника в «ВКонтакте» всего семь публикаций, последняя датирована 23 июня прошлого года, ученик написал «Удалю этот пост когда окончу школу (никогда)». В статусе указано Ich bin Gott (Я — Бог, нем.). В сохраненных картинках множество изображений могил и призраков, фотографии и стилизованные изображения Владислава Рослякова, а также фото Андрея Чикатило (советский серийный убийца, убивший не менее 43 человек, расстрелян по решению суда в 1994 году).

Отправленный под домашний арест школьник учится в 9 класса МБОУ СОШ с. Верхний Ломов им. И.И.Привалова. В школе некому было прокомментировать „Ъ“ случившееся. Сотрудники учебного заведения сказали „Ъ“, что это может сделать лишь директор Ирина Демина, которая находится в районной администрации.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сказала „Ъ“, что подросток воспитывается в «обычной сельской семье». «В семье трое детей. У него есть старший брат и младший, детей воспитывает мать и отчим, который является биологическим отцом младшего брата. Педагоги говорят, что он средний ученик: не отличник и не двоечник, такой „удобный“ для школы. Но, видимо, какие-то внутренние проблемы у него были»,— отметила она. По ее словам, в школе есть штатный психолог, который работает по совместительству, но психологические службы не обратили внимания на поведение девятиклассника. «После таких случаев выявляется несовершенство работы психологических служб в школах. Из-за увлечения учителей подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ внутренний мир ребенка их не интересует. Видимо, и мама не обратила внимания на изменения, происходившие с ребенком. Педагоги говорят, что он интроверт, отследить его было сложно»,— отметила госпожа Столярова.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вчера дал поручения по усилению работы школьных психологов, задача которых — выявлять предпосылки к конфликтным и иным опасным ситуациям в подростковой среде, следить за эмоциональным состоянием подопечных, анализировать возможные изменения в поведении школьников.

«Не всегда школа или родители могут заметить неладное — это правда. Часто подростки предпочитают жить активной жизнью в социальных сетях. И эта жизнь тоже объект профилактики как со стороны педагогов, семьи, так и, в случае если речь идет о возможной угрозе безопасности ребенка или многих людей, со стороны правоохранительных органов»,— отметил глава ­региона.

Сергей Петунин