11 марта, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Платежная система «Мир» изменит правила конвертации валют

С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют, сообщили «Известия» со ссылкой на сообщение платежной системы, разосланное в кредитные организации. Теперь для пересчета будет использоваться курс на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками.

«ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей. На наш взгляд, проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс конвертации более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам»»,— прокомментировал инициативу Банк России.

Ранее аналогичные изменения провела платежная система MasterCard. С 1 апреля новые правила планирует установить Visa.

О стратегии развития национальной платежной системы — в материале “Ъ” «Целого "Мира" много».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя