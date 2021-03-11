Сенат США утвердил Гарленда на пост генпрокурора

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарленда на должность нового министра юстиции. В США глава Минюста также выполняет функции генерального прокурора страны.

«Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу»,— цитирует CNN слова господина Гарленда.

Кандидатуру судьи апелляционного суда Меррика Гарленда выдвинул президент США Джо Байден. Господин Гарленд сменит на посту Уильяма Барра, назначенный на эту должность в феврале 2019 года президентом Дональдом Трампом.

О команде нового главы Белого дома — в материале “Ъ” «Верные байденцы».