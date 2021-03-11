Группа «М.Видео-Эльдорадо» образована в 2018 году в результате слияния магазинов электроники «М.Видео» и «Эльдорадо». В 2018 году приобрела российское подразделение магазинов электроники Media Markt.

Занимается продажей бытовой техники и электроники, обладает сетью более чем из 1074 магазинов в 279 городах России, из них 542 магазина под брендом «М.Видео» и 532 — «Эльдорадо».

Выручка группы в 2020 году — 417,9 млрд руб., чистая прибыль — 12,2 млрд руб. Генеральный директор — Александр Изосимов. Контролируется структурами промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева (73,5% акций). Часть акций находится в свободном обращении на Московской бирже.