Изосимов Александр Вадимович

Родился 10 января 1964 года в Якутске. Окончил экономический факультет Московского авиационного института (1987), аспирантуру этого же вуза (1991). В 1995 году получил степень MBA в школе INSEAD (Франция).

В 1991–1996 годах работал консультантом в стокгольмском, а позже в лондонском офисах международной компании McKinsey & Company, занимающейся стратегическим консалтингом. С 1996 по 2003 год трудился в компании Mars Inc., где прошел путь от менеджера до регионального президента по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии.

С 2003 по 2011 год — гендиректор и президент ОАО «Вымпелком» («Билайн»). С 2011 года входил в советы директоров таких компаний, как Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom SPA, Teleopti AB, «Балтика». В настоящее время является членом совета директоров EVRAZ Plc, Nilar AB, Hovding AB и наблюдательного совета Московской биржи (MOEX).

С 1 октября 2020 года — гендиректор группы «М.Видео-Эльдорадо».