«Локомотив-Кубань» сохранил европрописку

«Локомотив-Кубань» сумел пробиться в play-off Кубка Европы. В матче последнего тура второго группового этапа краснодарцы принимали «Тренто». Чтобы остаться в турнире, им нужно было не просто победить, а выиграть с разницей более 12 очков. С задачей подопечные Евгения Пашутина справились и выиграли со счетом 100:86.

«Локомотив-Кубань» неудачно стартовал во втором групповом этапе Кубка Европы, проиграв последовательно «Булони» и «Тренто», чем создал себе массу проблем. Ведь после этого каждый матч оказывался как последний. Скажем, в прошлом туре краснодарцы встречались все с той же «Булонью», и проиграй они французам, на игру против «Тренто» в завершающем туре можно было бы даже не выходить. Но команда, попав в сложнейшую ситуацию, все-таки сумела собраться. Впрочем, это была только половина дела. Чтобы пробиться в play-off «Локомотиву-Кубани» нужно было не просто обыграть «Тренто», но непременно сделать это с разницей, превышающей 12 очков, чтобы компенсировать последствия поражения в первом круге. Задача крайне непростая, требующая постоянной высочайшей концентрации.

С ней у подопечных Евгения Пашутина проблем, к счастью, не было. Плюс лидеры команды провели сильный матч. Скажем, Миндаугас Кузминскас, почти не уходивший с площадки, набрал 26 очков (лучший показатель в карьере), оказываясь эффективным как со средней, так и с дальней дистанции. Не говоря уже о том, что на его счету девять подборов. На том же уровне сыграл и Мантас Калниетис (21 очков, десять передач). И в целом краснодарцы выполняли установку главного тренера, который перед матчем говорил, что ключевая задача в том, чтобы навязать сопернику борьбу и агрессивную защиту, а кроме того — контролировать снайперов соперника, контролировать подбор. «Мы должны отдать все силы, но выйти в следующий раунд»,— говорил Пашутин.

К большому перерыву «Локомотив-Кубань» вел с отрывом 16 очков. Но было понятно, что это далеко не конец. Гости, в составе которых предсказуемо выделялись Виктор Сандерс и Джекори Уильямс (по-настоящему закрыть их хозяевам так и не удалось и это, пожалуй, единственное пожелание Пашутина оставшееся невыполненным), набравшие на двоих 49 очков, обязаны были ответить ударом на удар. Он и последовал в третьей четверти — единственной проигранной «Локомотивом». А по ходу большей части финальной десятиминутки отрыв ну никак не хотел превышать 10–11 очков. Совсем не то, что нужно. И надо признать, что временами казалось, что «Тренто» своего не упустит, все-таки сумеет выстрадать спасительную разницу. Ведь собственно меньше чем за минуту до сирены преимущество «Локомотива» составляло только 11 очков. И тут последовал такой нужный трехочковый бросок в исполнении Найджела Уильямса-Госса. Оставалось просто грамотно зафиксировать победу, что «Локомотив-Кубань» и сделал, победив со счетом 100:86. Таким образом, на счету краснодарцев три победы и три поражения. Но в любом случае ниже второго места в группе F, они не опустятся.

«Ребята оставили сердце на площадке,— заявил после матча Евгений Пашутин, слова которого приводит "РИА Новости".— Нашей задачей было контролировать снайперов соперника и подборы. Мы сделали это. Ребята отлично взаимодействовали на площадке, отдали энергию, сердце игре. Мы победили благодаря движению и командной игре. Мы сделали большой шаг вперед, вышли в следующий раунд Еврокубка, но уже нужно анализировать ошибки и двигаться дальше».

Напомним, что на кону в Кубке Европы, помимо собственно титула, стоят еще и путевки в Евролигу на следующий сезон.

Арнольд Кабанов