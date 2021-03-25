Путешествие во времени

Вопросы женского и мужского начала в своей первой кутюрной коллекции Fendi исследует дизайнер Ким Джонс, который обратился к фантастическому роману «Орландо» Вирджинии Вулф, где главный герой на протяжении 350 лет путешествует по миру сначала в образе мужчины, а затем женщины. Писался роман по мотивам жизни Виты Сэквилл-Уэст, принадлежавшей вместе с Вулф к интеллектуальной группе Блумсбери,— круг родственников и друзей семьи сэра Лесли Стивена, отца Вирджинии, называли так в честь лондонского района Блумсбери, куда семья переехала после смерти сэра Лесли. Строки из «Орландо» появляются на аксессуарах, а некоторые вещи коллекции демонстрируют мужчины, подчеркивая андрогинный характер одежды. Вспомнил Ким и о старшей сестре Вулф, художнице Ванессе Белл. Мотивы созданных ею фресок дома участников группы Блумсбери в Сассексе дизайнер использовал для вышивки на платьях. На эти фрески Белл вдохновили работы итальянских мастеров. Fendi — римский дом, поэтому без итальянских культурных кодов было не обойтись. Важной частью визуального языка коллекции стали мраморные узоры, воссозданные вышивкой бисером или с помощью меховых интарсий, еще одной важной части ДНК-кода дома Fendi.