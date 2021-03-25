Звездные пути

Девиз швейцарской мануфактуры Zenith «Настало время дотянуться до звезды» дает маркетинговой команде простор для фантазии: можно рассказать историю логотипа-звезды, можно выпускать человека в открытый космос с часами Zenith на запястье, как было с бейсджампером Феликсом Баумгартнером, а можно приглашать к сотрудничеству ярких мировых звезд, например, музыканта и диджея Карла Кокса. В любом случае условие соприкосновения со звездами соблюдено.

В начале 2020 года с появлением первой женской коллекции бренда Defy Midnight девиз обрел новое прочтение. Марка объединила талантливых женщин со всего мира и дала старт кампании DreamHers. В названии скрыта игра слов: Dreamers — «мечтатели», Hers — «ее». Поскольку в английском языке нет феминитива для слова «мечтатель», то таким способом бренд обозначил женскую линию проекта. К сотрудничеству пригласили не просто медийных и известных персон, но сильных и дальновидных женщин, независимых и смелых, которые, по велению сердца сменив род деятельности, добились больших успехов.

Премьерная серия DreamHers была представлена в сентябре 2020-го. В число четырех первых мечтательниц попала телеведущая Айри Хатакэяма из Японии. В юности она профессионально занималась художественной гимнастикой и в 17 лет представляла Японию на Олимпийских играх 2012 года. Несколько лет спустя Айри полностью изменила свою жизнь — она стала телеведущей. Сегодня Хатакэяма ведет несколько популярных программ на спортивных каналах и считается одной из самых целеустремленных девушек на японском телевидении. Вместе с Айри первыми звездными леди были выбраны испанский архитектор Тереза Х. Куэвас, которая в свое время последовала псвоему увлечению абстрактным искусством и стала художницей, китайская актриса Сун Цзя, которой ее слава дает возможность громко заявлять о социальных и экологических проблемах — она посол Программы ООН по защите окружающей среды и кампании «Час земли» Всемирного фонда дикой природы, борющейся за сохранение дикой природы Китая. Завершает список первых мечтательниц американка Пришес Адамс, звезда труппы Английского национального балета, которая отстаивает разнообразие и инклюзивность в консервативной сфере искусства — классическом балете.

Шейла Сим Фото: предоставлено Zenith

В ноябре 2020 года список DreamHers пополнили еще шесть мечтательниц. Каждая из них идет избранным путем и борется за право других женщин делать то же самое. Три действуют в интернет-пространстве. Шейла Сим, бывшая модель и актриса, защитившая диплом по позитивной психологии, основала онлайн-проект Wonderandwellness, где помогает людям находить яркие стороны жизни и справляться с тревогами и трудностями. Еще одна девушка, запустившая собственную интернет-платформу,— Лаура Нольтмейер. Она много писала о моде, дизайне, а затем создала собственный бренд веганской косметики Bayage Beauty и онлайн-магазин. В интернет-сообществе Career Leadhers итальянки Федерики Сегато более 30 тыс. участниц, и они постоянно поддерживают друг друга в противостоянии трудностям, которые возникают у женщин, занимающихся бизнесом. Федерика вошла в список Forbes «100 лидеров будущего до 30 лет».

Буквально руками создает свою мечту Амандин Шаньо, известный шеф-повар и владелица собственного парижского ресторана Pouliche. Амандин, вопреки семейной традиции, не пошла учиться на фармаколога, а поступила в кулинарную школу Ferrand и позже стала полноправным членом команды на кухнях мастеров Алена Дюкасса, Янника Алено, Эрика Фрешона и других, вошла в состав жюри программы MasterChef на французском телевидении. Путь другой героини, напротив, привел в медицину: Летиция Гуарино в 2015 году получила титул «Мисс Швейцария», но предпочла карьере модели обучение по специальности «общая хирургия». Сейчас Летиция — посланница Швейцарского Красного Креста и благотворительной организации Terre des hommes, поддерживающей детей с сердечной недостаточностью.

В новом списке Zenith DreamHers присутствует и Кирен Панг из Гонконга — известная актриса, сценарист, режиссер и продюсер (например, фильм «Изабелла» 2006 года, в создании которого она участвовала, получил в Берлине «Серебряного медведя»). В Гонконге ей не раз вручали награды как самой заметной и талантливой актрисе и отмечали заслуги ее продюсерского центра.

Мануфактура Zenith и дальше обещает прославлять талантливых и смелых женщин, которые поддерживают других в борьбе за равные права: скоро будет объявлен третий список мечтательниц.

Натела Поцхверия