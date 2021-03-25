Алхимию — в жизнь

Если бы департамент исследований и разработок часовой мануфактуры Hublot существовал в Средние века, то ученых наверняка обвинили бы в алхимии и темной магии — за прозрачные сапфиры, яркую керамику, нецарапающееся золото. Собственно, бренд и не скрывает своих магических способностей, и потому в названия новых материалов и некоторых моделей часов добавляет слово Magic — волшебство. Развивая концепцию «искусство сочетаний», или «искусство синтеза», мануфактура открыла собственную лабораторию металлургии и материалов и литейный цех.

Одним из самых ярких экспериментов и первым примером волшебства Hublot была работа над сверхпрочным золотом. Как правило, золотые часы со временем теряют ценность из-за царапин и повреждений, которым подвержено золото. Но визионер Жан-Клод Бивер был убежден, что клиент Hublot не должен беспокоиться о сохранности своих золотых часов, а значит, необходимо изобрести золотые часы, которые не будут царапаться и которые не придется полировать. Три года команда Бивера вместе с Андреасом Мортенсеном, заведующим лабораторией механической металлургии EPFL (Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне), вела эксперименты по созданию сверхпрочного золота. В конце 2011 года Hublot представил новый сплав 24-каратного золота с карбидом бора и керамики, устойчивый к любого рода царапинам и повреждениям.

Сначала методом спекания при 2000 градусов формуют пористую заготовку изделия из порошка карбида бора, а затем под давлением пропитывают ее расплавом золота. Центральная служба по контролю за драгоценными металлами в Швейцарии, в чьи обязанности входит в том числе и проверка всех золотых и платиновых часовых корпусов на соответствие высоким стандартам часовой индустрии, подтвердила, что Magic Gold Hublot — сертифицированное 18-каратное золото, но по сравнению с традиционной для 18-каратного золота отметкой 400 по шкале Виккерса новый сплав 18-каратного золота получил твердость 1000 единиц. Карбид бора — одно из самых химически стойких веществ: не окисляется, не растворяется в кислотах. Композит Magic Gold запатентовали, первые модели показали на выставке Baselworld в 2012 году. Для часовой индустрии это был прорыв, появились и желающие выкупить у мануфактуры права на использование нового металла, но Hublot до сих пор сохраняет за собой исключительные права на использование нецарапающегося золота.

С тех пор мир увидел много других результатов волшебства Hublot: высокотехнологичную керамику ярко-красного, зеленого и синего цвета — сверхпрочный материал на основе циркония, который можно поцарапать только алмазом. Ради красных керамических Big Bang Unico Red Magic Карл Лагерфельд сделал исключение, впервые за долгие годы добавив яркий акцент в свой всегда выверенный черно-белый образ. В числе волшебных керамических новинок — Classic Fusion Orlinski Black Magic с турбийоном и без.

Sapphire Magic — это имя носят модели в прозрачном корпусе из цельного сапфирового стекла желтого, белого, красного и голубого сапфира. Процесс работы над корпусом занимает сотни часов из-за долгой полировки и шлифовки до полной прозрачности. Но результат впечатляющий. Производить подобные часы серийно до сих пор удалось только мануфактуре Hublot. Твердость сапфирового стекла — 9 единиц по шкале Мооса. Твердость алмаза — 10.

Карбоновые корпуса и другие результаты удивительных экспериментов с формами и содержанием титула Magic пока не удостоились, но и Hublot останавливаться на достигнутом не намерены. Компания отметила 40-летие в 2020-м, а это возраст расцвета по новой классификации ВОЗ.

Натела Поцхверия