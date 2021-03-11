Трудности шведского перевода

Глава просветительской организации «Открытый Петербург» Андрей Пивоваров подал иск к Министерству юстиции, которое признало ее иностранным агентом в декабре 2020 года. Как утверждает истец, заграничных денег организация не получала, а политической деятельностью не занимается. По данным самого истца, сумма, о которой говорит Минюст, была переведена ему лично в 2017 году за подрядные работы, а через три года он положил другие деньги на счет НКО. При этом в редакции закона об иноагентах не было статьи о посредничестве даже на момент внесения ОП в реестр. Эксперты отмечают, что решение наверняка связано с личностью самого господина Пивоварова и отменено не будет. Кроме того, тенденция на борьбу против оппозиции перед выборами будет только усиливаться.

О подаче иска в Замоскворецкий суд Москвы Андрей Пивоваров сообщил “Ъ” 10 марта. С момента признания иностранным агентом возглавляемого им «Открытого Петербурга» (ОП) прошло почти два с половиной месяца. Минюст вменяет НКО перевод из Швеции. Именно данный факт лег в основу решения о включении ОП в реестр иноагентов. При этом ни в банковских выписках организации, ни в «Яндекс.Кошельке», куда приходят для нее пожертвования, подобного перевода нет. «Яндекс.Кошелек», как отмечал ранее в разговоре с “Ъ” господин Пивоваров, и вовсе блокирует все иностранные поступления (см. “Ъ” от 23.12.2020). Кроме того, во всех файндразинговых кампаниях организации стоял запрет на иностранные и даже анонимные пожертвования. Иск (имеется в распоряжении “Ъ”) будет дополняться, так как Минюст не предоставил организации всех доказательств, которые бы оправдывали принятое им решение.

В Минюсте на запрос “Ъ” ответили, что проводили внеплановую проверку «Открытого Петербурга», в ходе которой и выявили поступления средств из-за границы, а также установили факты ведения политической деятельности. Как ранее писал “Ъ”, данные проверки связаны с жалобами руководителя проекта РИА ФАН (подконтрольного одиозному бизнесмену Евгению Пригожину и входящего в его медиагруппу «Патриот») Евгения Зубарева. Господин Пивоваров отметил, что отчитался по всем трем проверкам перед Минюстом.

Юрист «Правозащиты Открытки» и глава «Открытой России» Анастасия Буракова отметила, что Минюст поступил незаконно, так как на момент вменяемого ОП перевода закон об иноагентах был иным. «Придирки у Минюста очень странного порядка: сейчас можно признавать иноагентом организацию, если при передаче денег было посредничество, то есть если вам перевели из-за границы деньги, а вы потом отдали их "Открытому Петербургу". Но на момент признания ОП иноагентом этот закон в силу не вступил. Минюст поднял выписки с личных счетов учредителей и нашел иностранный перевод, а через несколько лет учредитель перевел иную сумму на счет ОП. Нынешняя редакция тогда не действовала, а следовательно, НКО "Открытый Петербург" признана иноагентом незаконно»,— пояснила госпожа Буракова.

Андрей Пивоваров рассказал, что это были его средства, которые он получил за подрядные работы по маркетинговым исследованиям. Сумма составила порядка $1 тыс. А уже в 2020 году он положил около 600 тыс. рублей на счет «Открытого Петербурга». Минюст решил, что это одни и те же деньги. «По закону мы целиком должны быть оправданы, но как там будет, не знаю. Дело в том, что в 2019 году мы собирали деньги для муниципальной кампании на счет "Открытого Петербурга", и тогда нас начал "мочить" пригожинский главред Евгений Зубарев. Так что давление на ОП я связываю с задачами, поставленными перед Пригожиным»,— сказал истец. Она также добавил, что в случае неудачи в суде НКО придется ликвидировать. «Проблем от этого не будет, но просто будет жаль — хорошими вещами занималась эта НКО»,— добавил господин Пивоваров.

Господин Зубарев вчера на просьбу прокомментировать слова господина Пивоварова не откликнулся.

Политолог, доцент кафедры политической психологии Александр Конфисахор полагает, что суть внесения в реестр,— доставить проблемы оппозиции перед выборами. «Оттепели в истории с иностранными агентами не будет — наоборот, все будет ужесточаться, потому что никаких оппозиционных сил и акторов не должно быть. Решение, я уверен, не отменят: подобная ситуация уже была с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, также внесен в реестр иноагентов.— “Ъ”), когда им поступила символическая сумма из-за границы, а отправитель и не знал, куда и зачем он посылает средства. Включение ОП в реестр связано с активной позицией Андрея Пивоварова, он человек упертый. Несмотря на то, что организация просветительская, она признана иноагентом, так как размытые формулировки позволяют считать любую деятельность, которая влияет на мнение людей, политической»,— отметил эксперт.

Олег Дилимбетов