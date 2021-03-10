В Сочи потратят 27,5 млн рублей на создание цветочных композиций в центре города

Администрация города-курорта Сочи ищет подрядчика на выполнение работ по высадке клумб и созданию цветочно-парковых композиций на территории Центрального района. Согласно документации к госзакупке, на эти цели из городского бюджета планируется выделить 27,5 млн руб.

Исполнителю муниципального контракта предстоит перед началом сезона выкопать старые луковицы и корневища растений, удобрить почву и высадить новые цветы и декоративные кустарники в зеленых зонах вдоль гостевых маршрутов и в рекреационных зонах. В их числе - площадь у Сочинского художественного музея, сквер «Стерео», круговая транспортная развязка «Кубанское кольцо», пересечение Курортного проспекта и улицы Горького напротив монумента Михаила-Архангела, зеленая зона между улицами Навагинская и Островского и другие. В описании к объекту закупки содержится требование создать целостные композиции, воплощающие целостный художественный образ, который гармонично сочетается с ранее высаженными многолетними растениями и создающие определенное настроение у гостей курорта. Согласно проектной ведомости, в общей сложности планируется высадить боле 134 тыс. цветов.

В настоящий момент ведется прием заявок от потенциальных исполнителей контракта. Открытые торги пройдут в формате аукциона на понижение 1 апреля 2021 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи планируют потратить 9 млн руб. на содержание мемориалов и фонтанов.

Ольга Логинова