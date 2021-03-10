Обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей этапируют в Казань

Обвиняемого в краже партии драгоценностей у участника ювелирной выставки в Казани в 2018 году гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро после 20 дней карантина в СИЗО в Москве этапируют в Казань. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«В связи с пандемией колумбиец на 20 дней изолирован в СИЗО в Москве для прохождения карантина, после чего он будет этапирован из Москвы в Казань»,— цитирует его агентство.

Как писал «Ъ-Казань», 9 марта Эдгара Алехандро Валеро Валеро доставили в Москву путем экстрадиции из Аргентины. Он обвиняется в краже украшений из бриллиантов и сапфиров (ч. 4 ст. 158 УК РФ), принадлежащих компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты», из выставочного центра «Казанская ярмарка» в ночь на 16 июля 2018 года. Ущерб оценивается более чем в 160 млн руб.

По данным следственного подразделения управления МВД России по Казани, которое расследует кражу, злоумышленник для своей операции заранее на собственные документы арендовал автомобиль Hyundai Solaris, на котором затем скрылся с добычей. Личность подозреваемого была установлена, и он был объявлен в федеральный розыск. В сентябре Вахитовский райсуд Казани заочно вынес решение о его аресте. В сентябре 2019 года колумбийца задержали на территории Аргентины. Генпрокуратура РФ с тех пор добивалась выдачи обвиняемого.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"