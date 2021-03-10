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«Петербургский нефтяной терминал» принял первую партию белорусских нефтепродуктов

В рамках межправительственного соглашения между Россией и Беларусью «Петербургский нефтяной терминал» получил первый груз нефтепродуктов. 3600 тонн мазута прибыло по железной дороге.

Об этом сообщила пресс-служба ПНТ. В течение 2021 года терминал всего должен получить 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла. Как отмечает председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин, ранее у терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси. Договор между двумя странами предусматривает, что общая перевалка грузов в 2021 составит 3,5 млн тонн.

Несколько дней назад партию белорусского бензина с Мозырского нефтеперерабатывающего завода принял терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга.

Подробнее о том, как белорусское топливо отправится на Запад из России — в материале “Ъ” "У прибалтийских портов сохнет транзит"

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