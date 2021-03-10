Общественная палата Ленобласти создала штаб по наблюдению за выборами

10 марта состоялось открытие и первое заседание регионального штаба по наблюдению за выборами, созданного Общественной палатой Ленинградской области. Возглавил штаб зампред палаты Владимир Журавлев.

Об этом сообщает ТАСС. В состав штаба вошли в том числе представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, общественной организации «Природоохранный союз», Ленинградской областной общественной организации «Российский союз молодежи». Главным направлением работы штаба станет обучение наблюдателей на выборах. Планируется также заключать соглашения о сотрудничестве с общественным организациями и партиями и проводить иные мероприятия. Организация также рассматривает создание штабного пресс-центра.

О том, как Леноблизбирком назначил нового председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского района после критики из ЦИКа — в материале “Ъ-СПб” "Тосненскому ТИКу припомнили сентябрьские выборы"