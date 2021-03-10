«Енисей» разгромил ярославский «Шинник» со счетом 6:0 в матче ФНЛ

10 марта ярославский «Шинник» в рамках 29 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде играл с «Енисеем». Матч в Красноярске закончился победой хозяев поля с крупным счетом 6:0.

Комментаторы отмечают безвольную игру ярославской команды. Футболисты «Енисея» имели еще несколько моментов для того, чтобы сделать счет еще более крупным.

В этом сезоне команды встречаются в первый раз. В первом туре матч «Енисея» и «Шинника» не состоялся 13 сентября из-за вспышки коронавируса в красноярской команде. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) 16 сентября засчитал техническое поражение красноярскому «Енисею» в матче девятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против ярославского «Шинника» со счетом 0:3.

После зимнего перерыва это третий матч «Шинника» в первенстве ФНЛ и третий проигрыш. В первой игре 2021 года 27 февраля ярославцы на выезде уступили «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:5. А 6 марта в Ярославле «Оренбург» разгромил «Шинник» со счетом 4:1.

После этого поражения у «Шинника» остается все меньше шансов сохранить за собой место в ФНЛ. Команда занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. После 29 игр у «Шинника» четыре победы, четыре ничейных результата и 21 поражение. В активе команды 16 очков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке «Краснодар-2», набравший 33 очка. До окончания первенства ФНЛ осталось 13 туров.

Следующий матч «Шинник» проводит 14 марта в Ярославле с одним из лидеров лиги командой «Нижний Новгород».

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».