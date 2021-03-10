Количество вакансий в Краснодарском крае выросло на 50%

Рост количества вакансий на 50% по итогам февраля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировали на Кубани аналитики сервиса HeadHunter. При этом число активных резюме за тот же период сократилось на 4%.

В Краснодаре в феврале предложений от работодателей стало больше на 47%, количество резюме уменьшилось на 7%. При этом на одну вакансию претендовало в среднем 5 человек, тогда как в прошлом году за трудоустройство на одну должность боролось 8 кандидатов.

Самыми востребованными на Кубани в феврале стали специалистами сферы продаж, строительства, недвижимости, информационных технологий, административный персонал и работники сферы производства.

Наибольшим спросом у соискателей пользовались продажи, работа в качестве административного персонала, бухгалтеров, в транспортно-логистической сфере и в производстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, спрос на временных сотрудников в Краснодаре в начале марта увеличился на 93% по всем группам массовых профессий. Больше всего стало вакансий в сфере транспорта и логистики (+206%). Также значительно увеличилось количество предложений временной занятости без квалификации (раздел «Без опыта, студенты») – в этой категории спрос вырос на 194%.

Ольга Логинова