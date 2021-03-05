В канун праздников число предложений подработки в Краснодаре выросло на 93%

Спрос на временных сотрудников увеличился в Краснодаре в начале марта на 93% по всем группам массовых профессий, подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа». Больше всего стало вакансий в сфере транспорта и логистики (+206%). Также значительно увеличилось количество предложений временной занятости без квалификации (раздел «Без опыта, студенты») – в этой категории спрос вырос на 194%.

В целом 43% жителей ЮФО собираются работать в выходные с 5 по 8 марта. Из них 16% сотрудников будут работать в обычном режиме, у 9% будет рабочим один из выходных, еще 9% будут по собственной инициативе трудиться по основному месту занятости. У 2% южан на основной работе будут выходные, но они намерены дополнительно подработать, а 3% возьмут подработку на часть выходных. И только 35% собираются полноценно отдохнуть в длинные мартовские выходные. Чаще всего жители ЮФО устраиваются на временную работу продавцами, курьерами, нянями, администраторами и разнорабочими.

Несмотря на требования трудового законодательства, оговаривающего двойную ставку за работу в праздники, 56% жителей ЮФО получат за эти дни обычную зарплату, 16% сотрудников получат дополнительно 1000 руб. и меньше, 10% заработают от 1100 до 2000 руб.

Ольга Логинова