10 марта, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Александр Беглов занял третье место в рейтинге губернаторов, составленном фондом «Петербургская политика»

В февральском рейтинге губернаторов от фонда развития общественных связей «Петербургская политика» Александр Беглов занял третье место. Первое и второе места достались Сергею Собянину и Рустаму Минниханову.

Исследование опубликовано на официальном сайте фонда. Рейтинг губернаторов рассчитывался на основе оценки «балансирования глав регионов между получением преференций и уклонением от репрессий в отношениях с федеральным центром». Положительные баллы выставлялись экспертами за эффективное взаимодействие с федеральными чиновниками, отрицательные – за уголовные дела в отношении глав регионов, вице-премьеров, министров и глав департаментов регионов. Александр Беглов набрал в рейтинге 133 балла, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко занял 10-е место с 61 баллом.

Последние места рейтинга заняли губернатор Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному иску к Александру Беглову, поданному из-за незадекларированной резиденции в поселке Комарово.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя