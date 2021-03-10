На Кубани подозреваемого в похищении девушки заключили под стражу на два месяца

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу на два месяца подозреваемого, пытавшегося похитить девушку в центре кубанской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Свое решение суд мотивировал тем, что фигурант дел зарегистрирован за пределами Кубани и может скрыться от следствия.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 9 марта в Краснодаре возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы девушки с применением опасного для здоровья насилия. По версии следствия, 8 марта подозреваемый подкараулили свою бывшую девушку на улице Красных Партизан, схватил и поместил в багажник автомобиля. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, но фигурант ударил ее два раза по лицу, сломав нос.

Один из очевидцев снял происходящее на видео и вызвал на место преступления сотрудников полиции. В результате девушку освободили и доставили в больницу, а злоумышленника задержали.

Алексей Белянин