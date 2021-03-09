СК возбудил дело о незаконном лишении свободы девушки в Краснодаре

В Краснодаре против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы девушки с применением опасного для здоровья насилия (п.«в» ч.2 ст.127 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 8 марта подозреваемый подкараулили свою бывшую девушку на улице Красных Партизан, схватил и поместил в багажник автомобиля. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, но фигурант ударил ее два раза по лицу, сломав нос. Один из очевидцев снял происходящее на видео и вызвал на место преступления сотрудников полиции. В результате девушку освободили и доставили в больницу, а злоумышленника задержали. В настоящий момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал “Ъ-Кубань”, на Кубани задержаны двое приезжих, которые подозреваются в похищении 19-летей жительницы станицы Пластуновской. По версии следствия, 10 октября мужчины 39 и 26 лет, угрожая травматическим пистолетом, заставили сесть в свой автомобиль девушку, которая одна стояла на автобусной остановке. Похищенная сумела по телефону сообщить об инциденте своим родственникам, которые сразу же обратились в полицию.

Наталья Решетняк