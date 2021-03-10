Средний размер лимита по кредитным картам нижегородцев вырос на 1,8%

В Нижегородской области размер лимита по кредитным картам в среднем составил 62,24 тыс. руб. в январе, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сумма увеличилась на 1,8% по сравнению с уровнем прошлого года.

В целом в России в январе средний лимит по кредитным картам вырос на 6,2% и составил 68,2 тыс. руб. Самую серьезную динамику зафиксировали в Краснодарском крае (+16,1%, до 62,6 тыс. руб.), Белгородской (+16%, 68,5 тыс. руб.) и Тюменской (+15,8%, 70,7 тыс. руб.) областях.

Как ранее сообщалось, в России в январе выдача кредитных карт сократилась 21% в количественном выражении, в Нижегородской области — на 25%.

Анастасия Еремина