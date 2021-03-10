Мишустин освободил замглавы ПФР Козлова от занимаемой должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил зампреда правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) Николая Козлова от занимаемой должности из-за перехода на другую работу. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Козлова Николая Борисовича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с переходом на другую работу»,— говорится в документе.

Господин Козлов занимал эту должность с января 2011 года. С 1978 по 1992 год он работал в Главном валютно-экономическом управлении Министерства финансов СССР. С февраля 1992 года был начальником отдела Русского национального банка, с января 1993 по март 1994 года — экспертом московского представительства Deutsche Bank. С декабря 1994 года до назначения в ПФР занимал должность президента, а затем председателя совета директоров инвестиционной компании «Риком-Траст».