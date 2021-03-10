Стадион-долгострой «Динамо» переведут в совместное управление с властями Кубани

Администрация Краснодарского края будет управлять стадионом «Динамо» совместно с всероссийским физкультурно-спортивным обществом (ВФСО) «Динамо». Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ВФСО Анатолий Гулевский.

«Важно, возродить былую славу и значение комплекса "Динамо" в спортивной жизни региона. Этот спортивный долгострой не могли завершить более 10 лет. Все наши договоренности закрепили подписями в соглашении», – написал в Telegram-канале глава Краснодарского края.

Господин Гулевский во время встречи также подтвердил, что договоренности о завершении реконструкции будут выполнены.

Вениамин Кондратьев отметил, что для края важно, что стадион не изменит своего целевого назначения и продолжит функционировать как легкоатлетический спортивный комплекс.

«Открытие стадиона ждут и ветераны спорта, и спортсмены, и все жители города. Это будет один из самых современных объектов Краснодара», – приводит его слова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что окончание строительства и введение в эксплуатацию стадиона «Динамо» в Краснодаре запланировано на 2022 год. Власти Краснодарского края предоставят АО «Динамо-Кубань» бюджетную инвестицию в размере 656,3 млн руб. путем приобретения в госсобственность 3,8 млн обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска. Стоимость каждой акций составит 171,6 руб. Таким образом, доля региона в уставном капитале общества вырастет до 74,9%.

Общая сметная стоимость проекта и общий объем бюджетных инвестиций составит 1,68 млрд руб. Как указано в основных технико-экономических показателях по объекту, после реконструкции вместимость зрительских трибун на стадионе «Динамо» составит 3512 мест, ориентировочная пропускная способность – 310 человек в смену.

В феврале 2020 года было разработано дополнительное техзадание на реконструкцию спортивного объекта. Согласно документу, на стадионе появятся скалодром, два теннисных корта и зона для занятий военно-прикладными видами спорта. Всего на стадионе предусмотрено пять спортивных залов: для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

По данным администрации Кубани, на сегодняшний день строительная готовность стадиона составляет более 50%. На объекте уже возведены трибуны на 3,5 тыс. мест со встроенными помещениями, здание касс, подземная автостоянка, частично проведены внутренние и внеплощадочные инженерные сети. В ближайшие месяцы предстоит завершить строительство легкоатлетических дорожек и игровых полей, которые станут спортивным ядром стадиона. Кроме того, здесь проведут отделочные работы и благоустроить территорию.