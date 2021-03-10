В январе число зарегистрированных Росреестром ипотек выросло на 12%

За январь количество зарегистрированных Росреестром ипотек выросло на 12% относительно января прошлого года и составило 204 тыс. При этом в декабре 2020 года было зарегистрировано вдвое больше ипотек — 441 тыс.

«По итогам января 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило 204 тыс.— это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Месяцем ранее, в декабре 2020 года, было зарегистрировано 441 тыс. ипотек, что в два раза превышает показатель января 2021 года. Это объясняется тем, что наибольший пик активности в сфере недвижимости приходится на конец года, а в январе в связи с новогодними десятидневными каникулами традиционно наблюдается спад»,— сообщается на сайте Росреестра.

Число зарегистрированных договоров долевого участия за январь составило 49 тыс. Это почти на 15% больше, чем в январе 2020 года (42,8 тыс.). В прошлом декабре этот показатель составил 100,6 тыс. Число сделок на вторичном рынке жилья в январе 2021 года составило 183 тыс. Показатель не изменился к январю прошлого года.

Ранее сообщалось, что январе 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, опустилась до 7,23% годовых. К декабрю снижение составило 0,13 п. п., в то время как с января 2020 года ставка упала на 1,56 п. п. Ниже ставка была лишь в августе 2020 года — 7,16% годовых.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотека упала ниже правительства».