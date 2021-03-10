«Норникель» оплатил 146,2 млрд. рублей штрафа за разлив дизтоплива на ТЭЦ-3

«Норникель» полностью оплатил ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба компании. Выплата произведена на основании решения арбитражного суда Красноярского края.

По данным компании, на возмещение вреда водным объектам пришлось около 145,5 млрд руб., которые направлены в федеральный бюджет. Возмещение вреда почвам — около 685 млн руб., эти средства получит Норильск.

Из-за аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (Норильско-Таймырская энергетическая компания, входит в группу компаний «Норникель») в мае прошлого года произошел разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.

Компания изначально оценивала ущерб окружающей среде в 21,4 млрд руб., однако суд не согласился с этой оценкой. Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для бизнеса. В феврале суд удовлетворил частично иск Росприроднадзора. Ведомство требовало взыскать с компании 147,8 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Даниил Тарабукин