Убийство следователя обрастает приговорами

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор Кириллу Грумскому, который участвовал в подготовке убийства полицейского следователя Евгении Шишкиной. Именно Грумский по просьбе предполагаемого организатора преступления Ярослава Сумбаева подыскал киллера. В итоге обвиняемый получил девять с половиной лет колонии строгого режима, кроме того, он должен будет возместить ущерб на сумму 1 млн руб.

Красногорский горсуд признал Кирилла Грумского виновным по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой).

Грумский получил девять с половиной лет колонии, кроме того, суд удовлетворил иск к подсудимому о возмещении вреда на 1 млн руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, все началось с того, что осенью 2014 года в Московском регионе была задержана группа молодых хакеров, занимавшихся мошенничеством с железнодорожными билетами. По данным следствия, они взламывали сайты крупных туроператоров в разных городах России, подключенных к электронной системе РЖД по дистанционной продаже железнодорожных билетов. А затем оформляли проездные документы на фамилии специально нанятых студентов.

Дело вела старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД РФ по ЦФО подполковник полиции Евгения Шишкина. Она предъявила махинаторам обвинение в мошенничестве, организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 159, 210 УК РФ). Задержать организатора ОПС Ярослава Сумбаева сразу не удалось — он скрылся в Грузии, из которой, используя мессенджеры, стал направлять следователю Шишкиной сообщения с угрозами, требуя, чтобы она прекратила расследование дела.

Несмотря на то что на госпожу Шишкину было совершено покушение, а затем злоумышленники сожгли ее автомобиль, она продолжала расследование.

Тогда, по материалам дела, Сумбаев в сентябре 2018 года через своего приятеля Ивана Кочеткова познакомился в даркнете с учащимся санкт-петербургской школы 16-летним Кириллом Грумским. Ярослав Сумбаев под ником Мигель Моралис предложил несовершеннолетнему за 1 млн руб. устранить одну «нехорошую женщину», не уточняя ее профессию. Школьник согласился и привлек к делу своего приятеля, студента петербургского колледжа Абдулазиза Абдулазизова. Последний вначале отказывался от участия в убийстве, но в итоге согласился, как он сам потом говорил, чтобы «совершить нечто значительное» и «избавиться от комплексов».

Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД РФ по ЦФО подполковник полиции Евгения Шишкина Фото: МВД России

Получив от организатора преступления информацию о месте нахождения оружия и патронов, Абдулазизов забрал их из тайника в лесополосе в Балашихе Московской области. 10 октября 2018 года киллер в поселке Архангельское Красногорского района, где проживала с мужем следователь Шишкина, двумя выстрелами — в грудь и шею — убил женщину, когда та утром подходила к своей машине, чтобы ехать на работу.

Задержать малолетних преступников удалось в результате проверки слухов в школе №126 Санкт-Петербурга о том, что ученик десятого класса Кирилл причастен к убийству.

Оперативники проверили эти данные и, убедившись в их достоверности, задержали в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего Кирилла Грумского и его сообщника студента Абдулазизова. Те признали вину и рассказали, как организовали убийство следователя.

Абдулазиз Абдулазизов по этому делу был осужден ранее: он получил 14 лет колонии.

Абдулазиз Абдулазизов Фото: СК РФ

Объявленных в розыск Сумбаева и Кочеткова задержали в Грузии. По требованию Генпрокуратуры первого уже выдали России, а материалы об экстрадиции второго рассматриваются судом. Отметим, что следователь Евгения Шишкина была посмертно награждена орденом Мужества «за отвагу при исполнении служебного долга».

Александр Александров